Более 830 тыс жителей области уже выбрали своего врача первички

За 3 месяца более 839 тысяч жителей Днепропетровской области смогли свободно выбирать терапевтов, педиатров или семейных врачей, сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

"Жители области могут выбрать любого врача первички, которому доверяют. Место регистрации или жительства не имеют значения. Такая возможность - с 1 апреля. Ею воспользовались более 830 тыс жителей области. Они подписали декларации с почти 1,5 тыс терапевтов, педиатров и семейных врачей", -отметили в департаменте.

По словам специалистов департамента врачи первички наблюдают за здоровьем пациентов, лечат наиболее распространенные болезни, травмы и отравления. При необходимости направляют к узкопрофильным специалистам - лору, эндокринологу, хирургу. Следят за вакцинацией, проводят профосмотры, выписывают рецепты на лекарства, консультируют по телефону, посещают дома, ведут тяжелобольных.

"Чтобы выбрать такого специалиста надо обратиться в желаемый Центр первички, определиться с кандидатурой, подписать декларацию. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Для ребенка понадобится еще и свидетельство о его рождении", - рассказали в департаменте.

Центр должен быть подключен к системе "eHealth", с помощью которой создадут единый реестр пациентов. На Днепропетровщине таких - уже 59.