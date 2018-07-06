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08:21 06.07.2018

Киевсовет расширил возможности системы видеонаблюдения в столице

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Киевсовет расширил возможности системы видеонаблюдения в столице

Депутаты Киевского городского совета утвердили положение о комплексной системе видеонаблюдения города Киева в котором расширили возможности системы видеонаблюдения.

"Положение о комплексной системе видеонаблюдения определяет принципы ее работы, процедуру формирования, права и обязанности объектов и субъектов видеонаблюдения, требования к обработке и защите персональных данных. Предполагается, что система будет обеспечивать безопасность детей, учащихся и студентов в учебных заведениях", - сообщают в пресс-службе Горсовета.

Также видеонаблюдения будет способствовать предупреждению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах и в общественных местах.

"Киев является первым украинским городом, который разработало и приняло Положение о системе видеонаблюдения. Это поможет поддерживать общественный порядок, оперативно раскрывать преступления и быстро реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Мы хотим, чтобы этот элемент безопасности граждан в любом уголке столицы применялся в правовом поле, а правоохранительные органы при необходимости должны четкий алгоритм получения информации из городского архива", - отмечает депутат Киевсовета Алексей Окопный.

В Положении подробно очерчены подключения к системе средств видеофиксации, находящихся в чужом владении, и порядок доступа к собранным данным. Например, коммунальные дорожные службы, как пользователи с ограниченным доступом, смогут только мониторить общую картину и работу своих подразделений в разных уголках города.

Широкий доступ будут иметь правоохранительные и специальные службы. На основе мотивированного обращения они смогут получить информацию из видеоархива или системы анализа распознавания номерных знаков, лиц, нарушений правил дорожного движения и тому подобное.

Администратором системы видеонаблюдения является коммунальное предприятие "Информатика". Данные, полученные из средств видеофиксации, будут храниться в системе в течение 30 календарных дней, а затем автоматически уничтожаются.

В общем система видеонаблюдения является частью комплексных целевых программ "Электронная столица" и профилактики и противодействия преступности "Безопасная столица".

Решение поддержали 72 депутата.

Теги: #киев #видеонаблюдение #возможности
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