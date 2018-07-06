События

04:04 06.07.2018

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, один военнослужащий ранен

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За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, один военнослужащий ранен

       За минувшие сутки боевики 26 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

      "За прошедшие сутки, 05 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установлено перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП. Запрещенное минскими договоренностями оружие не применялось", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке в пятницу утром.

      На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская открыв огонь из стрелкового оружия.

      На Светлодарск направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий был ранен.

      На Горловском и Донецком направлениях боевики проявили незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

      "Неспокойно было на Мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка и Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь" – говорится в сообщении.

      По уточненным данным украинской разведки на протяжении прошлых суток боевики потеряли одного человека.

Теги: #оос #сводка
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