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02:29 06.07.2018

Киевская прокуратура объявила подозрение должностному лицу по факту незаконного отчуждения базы "Тиса" на Закарпатье

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Киевская прокуратура объявила подозрение должностному лицу по факту незаконного отчуждения базы "Тиса" на Закарпатье

     В Киевской местной прокуратуре №4 сообщили о подозрении первому заместителю руководителя Всеукраинского физкультурно-спортивного общества "Колос" Агропромышленного комплекса Украины, которая очень дешево продала имущество санаторно-оздоровительного учреждения на Закарпатье.

      "Сотрудники прокуратуры установили, что должностное лицо ВФСО "Колос", используя поддельный протокол президиума указанного общества, осуществила незаконное отчуждение санаторно-оздоровительного учреждения Ясинянской учебно-спортивной базы "Тиса", которая находится в Раховском районе Закарпатской области по оценочной стоимости в 445 тыс. гривен", - сообщают в пресс-службе прокуратуры Киева.

      В ведомстве отметили, что в результате противоправных действий должностного лица имущество выбыло из законного владения владельцев, чем нанесен ущерб на общую сумму более 9 млн. гривен.

      Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч.2 ст.366 УК Украины (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшие тяжкие последствия), ч.2 ст.364-1 УК Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, что повлекло тяжи последствия). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

      Кроме того, по ходатайству органа предварительного расследования на незаконно отчужденное имущество наложили арест.

Теги: #киев #отчуждение #прокуратура #база
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