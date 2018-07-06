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00:37 06.07.2018

Бортпроводники Ryanair будут бастовать в июле в 4 странах

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Бортпроводники Ryanair будут бастовать в июле в 4 странах

      Профсоюзы, представляющие кабинные экипажи ирландского лоукостера Ryanair Holdings Plc в Бельгии, Испании, Италии и Португалии, призвали к проведению забастовок в июле - одном из наиболее активных месяцев для авиаперевозчика.

      Бортпроводники в этих четырех странах проведут акции протеста 25 и 25 июля.

      Ранее пилоты Ryanair назначили забастовку на 12 июля. Однако затем представители профсоюза пилотов подтвердили, что рассматривают предложение авиакомпании о встрече, и рынок начал надеяться, что забастовки удастся избежать, пишет The Guardian.

      В декабре прошлого года пилоты Ryanair в Германии провели первую забастовку за 32 года существования компании.

      Объединенный профсоюз бортпроводников компании в европейских странах Cabin Crew United заявил, что за последние семь месяцев не было никакого прогресса в переговорах с Ryanair. На этой неделе Cabin Crew United опубликовал список требований из восьми пунктов, включая улучшение экономических условий и безопасности для бортпроводников, а также создания "справедливой и благоприятной культуры труда".

      Акции Ryanair подешевели в четверг на 2,4% на торгах в Лондоне и на 2,5% в Дублине.

 

Теги: #забастовка #европа #ryanair
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