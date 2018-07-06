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00:20 06.07.2018

На столичных ярмарках временно запрещена продажа скоропортящейся продукции

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На столичных ярмарках временно запрещена продажа скоропортящейся продукции

     В Киеве временно запретили продажу скоропортящихся продуктов на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках в связи с угрозой пищевых инфекций и отравлений, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

      "Временно запрещена реализация пищевых продуктов, которые быстро портятся, на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках в Киеве. Такое решение принято сегодня на совещании по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА", - говорится в сообщении.

      Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия, подчиненные профильному департаменту КГГА и районным государственным администрациям.

      Речь идет о запрете реализации мяса свежего и мясопродуктов, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6°С.

      "Продуктовая безопасность киевлян требует принятия взвешенного и ответственного решения. Не допустить вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей на столичных ярмарках - обязанность организаторов ярмарок. Запрет временная и действует до момента получения разъяснений от Главного управления Госпродпотребслужбы по транспортировке, реализации и хранения продукции, которая быстро портится", - отметил во время совещания директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.

      Кроме того, во время проведения ярмарочных мероприятий организаторы должны обеспечить безусловное соблюдение распоряжения КГГА "О проведении ярмарок в Киеве" (с изменениями). В частности, речь идет о недопущении к реализации продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу и без наличия документов о прохождении и подтверждения ее безопасности и качества.

      О состоянии выполнения организаторы сезонных и сельскохозяйственных ярмарок отчитываться в профильный департамент по понедельникам.

Теги: #киев #запрет #ярмарка
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