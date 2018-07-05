События

21:32 05.07.2018

Взрыв в автомобиле директора фармкомпании "Здоровье" в Харькове квалифицирован как покушение на убийство

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Полиция начала уголовное производство по факту взрыва автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского, который произошел в четверг вечером в Харькове.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в четверг вечером в Харькове, во время движения автомобиля Audi гендиректора ООО "ФК "Здоровье" произошел взрыв. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.

Теги: #взрыв #харьков #убийство
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