Тель-Авив пригрозил сирийской армии превентивным ударом

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил, что еврейское государство атакует сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем. Об этом сообщает в четверг израильск газеты "Едиот Ахронот".

"Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными", - сказал Эрдан изданию "Едиот Ахронот".

Отвечая на вопрос, готов ли Израиль принять превентивные меры против сирийских военнослужащих, министр сказал: "Да, однозначно".

В качестве примера он привел удары, нанесенные за последние месяцы израильской военной авиацией по сирийским объектам, которые, как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.