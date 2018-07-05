Метро Киева в воскресенье будет работать на час дольше

В воскресенье, 8 июля, метро Киева будет работать на час дольше обычного, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. С центра города – около 01.15, с Выставочного центра – около 01.05", - говорится в обнародованном в четверг на странице метрополитена в соцсети Фейсбук сообщении.

В КП отмечают, что дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и платформе.