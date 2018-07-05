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18:26 05.07.2018

Сообщение о минировании 15 объектов во Львове не подтвердилось – полиция

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 Правоохранители проверили поступившее днем сообщение о минировании 15 зданий во Львове - взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По указанным в сообщении о минировании адресам работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в четверг на электронный адрес Центра безопасности Львова поступило анонимное сообщение о якобы закладке взрывных устройств по 15 адресам в различных районах Львова. По данным полиции, в сообщении было указано, что заложены "бомбы с таймером".

Депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич сообщил, что по упомянутым адресам расположены деловые центры, магазины компьютерной техники и фитнес-клубы.

Теги: #львов #минирование #полиция #бизнес_центр
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