Коллективные иски предусмотрены законодательством, но их механизмы не урегулированы – юристы

Коллективные иски предусмотрены действующим законодательством, однако их механизмы не урегулированы, а практика пока не распространена, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

По словам юриста судебной практики юридической фирмы "ЕПАП Украина" Юрия Некляева, коллективные иски достаточно развиты в юридической практике западных стран. Судебные решения по коллективным искам могут одновременно защитить интересы большого круга лиц, что, с одной стороны, позволяет уменьшить нагрузку на суды, а с другой - позволяет соблюдать баланс между защитой публично-правового и индивидуального интереса.

Юрист отметил, что главной особенностью коллективного иска является то, что в случае его удовлетворения, решение суда будет обязательным для всех членов группы, которые потенциально понесли убытки от действий ответчика, даже если такие лица не принимали непосредственного участия в деле.

Вместе с тем, он обратил внимание на фактор выбора представителя, который будет действовать в суде в интересах "пострадавшей" группы лиц, так как возможность удовлетворения иска, которая распространяется на широкий круг лиц, зависит во многом от профессионализма и квалификации представителя.

"В Украине, к сожалению, категория коллективных исков четко законодательством не урегулирована, а потому не имеет широкого распространения", - сказал он.

Ю.Некляев отметил, что такие иски могут подаваться, в частности, против туроператоров/авиакомпаний.

Ю.Некляев подчеркнул неурегулированность в Украине такой правовой категории, как "коллективный иск", при этом законодатель ввел другие процессуальные возможности, которые позволяют более оперативно рассматривать судебные дела. Например, украинские суды могут объединять в одно производство однородные судебные дела, если основанием таких исков являются одни и те же обстоятельства (правоотношения) или они тесто связаны между собой.

"Потребители услуг, в том числе туристических и услуг по авиаперевозке, имеют возможности для защиты своих прав путем объединения в общественные организации и представления соответствующих исков в суд, путем обращения к уже существующим общественным организациям по защите прав определенной группы потребителей товаров или услуг, а также путем личного обращения в суд для возмещения нанесенного туроператором/авиаперевозчиком убытков и морального вреда", - резюмировал юрист.

В свою очередь, юрист юридической фирмы "Астерс" Елена Роик отметила, что ранее обращение в суд с коллективным иском по законодательству о защите прав потребителей не могло иметь последствий в части взыскания материальной компенсации.

Вместе с тем, после введения изменений в Гражданский процессуальный кодекс, суд, принимая решение в пользу нескольких истцов, в резолютивной части решения обязан указать, в какой части решение касается каждого их них, или указать, в какой части обязательство или взыскание есть обязательным, судом выдаются разные исполнительные листы для каждого истца по единому решению.

"Туристы, пострадавшие от рук туроператоров или авиакомпаний, могут подать общий коллективный иск и получить имущественную компенсацию за нарушение их прав или обязательств", - сказала она.

Вместе с тем, Е.Роик обратила внимание, что "реалии украинской правовой системы таковы, что количество сторон в деле значительно затягивает процесс рассмотрения дела".

"Нужны законодательные механизмы четкой регламентации сторон коллективного иска и введения в гражданский процесс четких правил рассмотрения таких дел", - подчеркнула она.

Со своей стороны, юрист юрфирмы Pragnum Игорь Бенько отметил, что институт коллективного иска является достаточно новым для процессуального законодательства Украины, так как окончательное его закрепление было осуществлено только в новых процессуальных кодексах.

"До сих пор в практике судебных споров встречались единичные случаи предъявления коллективных исков, которые ограничивались наличием нескольких истцов, а вопрос коллективного иска в большей степени изучены в теоретической плоскости", - сказал он.

Юрист отметил, что к настоящему времени наиболее известным коллективным иском в Украине является иск 750 клиентов ПриватБанка по несанкционированной передаче личных данных, который был подан в Печерский районный суд Киева.

"Практика коллективных исков применяется при массовом однотипном нарушении прав истцов одним и тем же ответчиком в аналогичных правоотношениях. Обычно, это сфера оказания услуг, потребительские отношения, защита окружающей среды, персональных данных и тому подобное. При этом основной целью существования такой категории исков является избежание перегрузки судов аналогичными исковыми заявлениями", - сказал он.

И.Бенько среди недостатков коллективных исков назвал достаточно длительное рассмотрение, необходимость достижения согласия по всем ключевым процессуальным вопросам, а также существование единой правовой позиции по делу между всеми истцами.

При этом преимуществом коллективного иска является дешевизна расходов на правовую помощь, которая распределяется между всеми истцами, формирование единой судебной практики, облегчения выполнения решения суда.

Юрист отметил, что представление коллективного иска туристов к туроператору или авиаперевозчику является одним из способов защиты своих нарушенных прав и действенным механизмом влияния на ситуацию. При этом, если для Украины такая практика является новой, то регламенты Европейского Союза предусматривают такую компенсацию даже за задержку рейса более чем на 3 часа.

Вместе с тем, И.Бенько отметил, что перспективы получения от авиакомпании туристами компенсации в случае выигранного коллективного иска зависит от того, какая это авиакомпания.

"Если речь идет о компенсации, которую пассажиры могут получить в украинских судах, то все зависит от авиалиний, которые их обслуживали. В случае европейских - это почти стопроцентная выплата, если речь идет об украинских - придется достаточно настойчиво доказывать свою правоту в украинских судах", - сказал он.

Юрист обратил внимание, что последняя судебная практика Большой палаты Верховного суда свидетельствует о возможности взыскания с авиакомпаний компенсации за отказ в перевозке, стоимость неиспользованной части билета, стоимость приобретенных за свой счет билетов, стоимость проживания в гостинице, вред, причиненный вследствие задержки в перевозке, возмещение расходов на средства первой необходимости, при этом размер таких компенсаций будет отличаться в каждом конкретном случае.

"Распространению практики подачи коллективных исков мешает, в большей степени, нежелание самих пассажиров обращаться в судебные органы за защитой своего нарушенного права, и неосведомленность о возможности получить соответствующую компенсацию, что может быть легко решено путем обращения к квалифицированному адвокату за необходимой правовой помощью", - подчеркнул юрист.

Как сообщалось, 30 июня начались массовые задержки и отмены чартерных авиарейсов, в результате которых около 1,5 тыс. граждан Украины "застряли" в Тунисе, Албании, Грузии.

Как сообщила авиакомпания "Браво", проблема с доставкой пассажиров и отменой рейсов возникла из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн.

В то же время Oasis назвал эту информацию недостоверной и возложил ответственность за срыв полетов на авиакомпанию.

Первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив поручил создать рабочую группу для разработки законодательных изменений в сфере туризма и урегулирования ситуации на рынке туристических услуг.