События

18:01 05.07.2018

Во Львове сообщили о минировании 15 бизнес-центров, фитнес-клубов и компьютерных магазинов

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Во Львове сообщили о минировании 15 бизнес-центров, фитнес-клубов и компьютерных магазинов

Анонимное сообщение о якобы закладке взрывных устройств по 15 адресам в различных районах Львова поступило в четверг на электронный адрес Центра безопасности Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области.

По данным полиции, в сообщении было указано, что заложены "бомбы с таймером".

В то же время, депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич сообщил, что по упомянутым адресам расположены деловые центры, магазины компьютерной техники и фитнес-клубы.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники , кинологи и представители коммунальных служб.

Как сообщалось, только за минувший месяц поступило 210 фальшивых сообщений о минировании различных зданий, преимущественно, бизнес-центров во Львове.

Теги: #львов #минирование #бизнес_центр
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