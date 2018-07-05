В Украине, Германии и Польше пройдут акции "Забвение хуже измены", чтобы привлечь внимание к судьбе плененных на Донбассе украинцев

С 7 по 14 июля в восьми городах Украины, а также в Германии и Польше пройдут акция "Забвение хуже измены", цель которой – привлечь внимание к украинцам, удерживаемым в плену на оккупированных территориях Донбасса.

"Акция начнется в Одессе, потом будет Львов, Черкассы, другие города. Завершится акция 14 июля большим благотворительным концертом в Киеве на Майдане Независимости", - рассказал на брифинге в четверг в Киеве руководитель "Украинской ассоциации пленных" Анатолий Поляков.

В рамках акции планируется установка стендов с фамилиями пленных, выступления их родственников и общественных деятелей.

12 июля возле здания Верховной Рады будет установлена металлическая клетка, в которой организаторы мероприятия предложат посидеть народным депутатам Украины, чтобы они получили некоторое представление о том, что такое нахождение в плену.

Соорганизатором акции выступила политическая партия "Национальный корпус".