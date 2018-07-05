ЕС опять продлил экономические санкции против РФ

Совет Европейского союза в четверг объявил о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

"Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В нем отмечается, что Совет ЕС единогласно принял решение о продлении мер.