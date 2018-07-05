Луценко уведомил М.Добкина об изменении ранее сообщенного ему подозрения

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступления народному депутату Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаилу Добкину, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - написала Л.сарган в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

По ее словам, после этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

При этом Л.Сарган не уточнила сути изменения подозрения нардепу.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-городскому голове Харькова, а ныне народному депутату Михаилу Добкину подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество) УКУ.