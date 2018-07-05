События

16:20 05.07.2018

Пожар на комбинате в Киеве ликвидирован – ГСЧС

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 Спасатели ликвидировали пожар на территории комбината, расположенного на бульваре Вацлава Гавела в Киеве, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что произошло возгорание утеплителя кровли и стены в 4-этажном отдельно стоящем холодильно-складском здании размером 120х60 м, на площади 700 кв. м. В результате пожара повреждена стена и крыша на площади 1200 кв. м.

Причины возгорания устанавливаются. В ГСЧС отметили, что информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в 12:19 на бульваре Вацлава Гавела на территории одного из комбинатов загорелась крыша. В 13.38 пожар был локализован.

Теги: #киев #гсчс #пожар
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