Пожар на комбинате в Киеве ликвидирован – ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на территории комбината, расположенного на бульваре Вацлава Гавела в Киеве, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что произошло возгорание утеплителя кровли и стены в 4-этажном отдельно стоящем холодильно-складском здании размером 120х60 м, на площади 700 кв. м. В результате пожара повреждена стена и крыша на площади 1200 кв. м.

Причины возгорания устанавливаются. В ГСЧС отметили, что информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в 12:19 на бульваре Вацлава Гавела на территории одного из комбинатов загорелась крыша. В 13.38 пожар был локализован.