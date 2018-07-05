Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину еще 4 российские книги

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 184 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Как сообщается в четверг на сайте Госкомтелерадио, перечень дополнен четырьмя российскими книгами – теперь в нем 178 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.

В частности, в список внесены книги: "Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах" (Олег Ракитянский), "Украина! А была ли Украина?" и "Кровавые слезы Украины" (Анатолий Терещенко), а также "Происхождение украинского сепаратизма" (Николай Ульянов).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Ранее Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 56 изданий.