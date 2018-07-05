События

15:41 05.07.2018

Лондон по-прежнему исходит из того, что за попыткой отравления Скрипалей стоит Россия

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Лондон по-прежнему исходит из того, что за попыткой отравления Скрипалей стоит Россия

- Британские власти по-прежнему считают, что за попыткой отравить в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоит Россия, заявил в четверг глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

"Мы считаем, что нет других правдоподобных объяснений мартовским событиям (с отравлением Скрипалей, - "ИФ"), кроме версии о том, что ответственность за это несут российские власти", - сказал он, выступая в парламенте.

Теги: #великобритания #рф #отравления
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Интерфакс-Украина
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