Лондон по-прежнему исходит из того, что за попыткой отравления Скрипалей стоит Россия

- Британские власти по-прежнему считают, что за попыткой отравить в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию стоит Россия, заявил в четверг глава МВД Великобритании Саджид Джавид.

"Мы считаем, что нет других правдоподобных объяснений мартовским событиям (с отравлением Скрипалей, - "ИФ"), кроме версии о том, что ответственность за это несут российские власти", - сказал он, выступая в парламенте.