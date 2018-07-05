События

14:50 05.07.2018

В Минске могут рассмотреть вопрос разблокирования освобождения украинских политзаключенных в РФ – И.Геращенко

1 мин читать
В Минске могут рассмотреть вопрос разблокирования освобождения украинских политзаключенных в РФ – И.Геращенко

Вопрос разблокирования процесса освобождения украинских политических заключенных, находящихся в РФ и на оккупированных РФ территориях, готовы рассмотреть на переговорах в Минске, заявляет представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а всё-таки разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову (украинский омбудсмен Людмила Денисова - ИФ), Москалькову (российский омбудсмен Татьяна Москалькова - ИФ), гуманитарную подгруппу, ТКГ и разблокировать процесс освобождения заложников", - сказала И.Геращенко журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.

Как ожидается, очередное заседание ТКГ в Минске пройдет в среду, 11 июля.

Теги: #ткг #геращенко #заключенные #минск
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек для освобождения украинцев

Денисова вернулась в Киев, планирует встретиться с послами стран-членов ЕС

Украина готова передать РФ 23 граждан, осужденных за различные преступления – омбудсмен Денисова

РФ утаивает состояние здоровья удерживаемых украинцев, в том числе Сенцова -Денисова

Денисова сообщит комиссару СЕ по правам человека и миссиям ООН и ОБСЕ о ее недопуске ко всем заложникам в РФ

Координатор СММ ОБСЕ Фриш посетит тюрьмы на оккупированной территории Донбасса в сентябре

Украинская сторона проверит гражданство полтора десятка человек, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании обвинили Россию в дезинформации

Состояние Сенцова относительно стабильное, он на витаминах и глюкозе

Пять жителей села в Одесской области отравились грибами

Украинский консул 11-12 июля попытается посетить политзаключенного в РФ Клыха, находящегося в психбольнице - Денисова

Проезд в Киеве подорожает с 14 июля – Кличко

Свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня зафиксировала СММ ОБСЕ на Донбассе за неделю

Сестра Сенцова впервые встретилась с ним в колонии

Тюремная служба в РФ заявила, что у украинца Гриба не нашли признаков избиения

В Киеве произошел пожар на крыше одного из комбинатов – ГСЧС

Порошенко назвал расправой приговор крымского суда украинцу Балуху

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА