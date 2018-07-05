В Минске могут рассмотреть вопрос разблокирования освобождения украинских политзаключенных в РФ – И.Геращенко

Вопрос разблокирования процесса освобождения украинских политических заключенных, находящихся в РФ и на оккупированных РФ территориях, готовы рассмотреть на переговорах в Минске, заявляет представитель Украины в гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Если Российская Федерация не письмами хочет обмениваться, а всё-таки разблокировать процесс освобождения заложников, мы готовы в Минске садиться, приглашать туда Денисову (украинский омбудсмен Людмила Денисова - ИФ), Москалькову (российский омбудсмен Татьяна Москалькова - ИФ), гуманитарную подгруппу, ТКГ и разблокировать процесс освобождения заложников", - сказала И.Геращенко журналистам в кулуарах парламента в четверг в Киеве.

Как ожидается, очередное заседание ТКГ в Минске пройдет в среду, 11 июля.