События

14:40 05.07.2018

Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек для освобождения украинцев

2 мин читать
Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек для освобождения украинцев

 Украинская сторона может рассмотреть возможность передачи России еще 13 человек и журналиста Кирилла Вышинского, помимо 23 перечисленных ранее, в обмен на освобождение украинских граждан, удерживаемых в РФ, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ИФ) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан – ИФ), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она отметила, что Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек, а также арестованного украинским судом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

И.Геращенко напомнила, что российский омбудсмен Т.Москалькова перед посещением Украины предоставила список из 50 человек, с которыми она хотела встретиться. Вице-спикер уточнила, что это – лица, которые либо уже осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, либо подозреваются в этом.

Она подчеркнула, что 23 человека из этих 50 украинская сторона готова передать, о чем заявляла ранее. Также украинские компетентные органы проверили информацию об остальных лицах из этого списка. По итогам проверки, как отметила И.Геращенко, ряд лиц признали, что у них российское либо двойное гражданство.

И.Геращенко уточнила, что речь идет о руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском и еще 13 лицах, возможность передачи которых готов рассмотреть Киев.

Кроме этого, согласно озвученной И.Геращенко информации, в этом списке значатся такие фамилии: Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатарров, Синичак, Суханов, Шибаев, Юревич.

Как сообщалось, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что официальный Киев готов передать РФ 23 граждан, осужденных в Украине за различные преступления, в обмен на 23 граждан Украины, удерживаемых в РФ по политическим мотивам.

2 июля И.Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан Российской Федерации, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированном Донбассе.

Ранее 1 июня главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

Теги: #обмен #заключенные #ирина_геращенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Минске могут рассмотреть вопрос разблокирования освобождения украинских политзаключенных в РФ – И.Геращенко

Бабченко предлагает властям РФ обменять себя на Сенцова и прочих украинских и российских политзаключенных

Если РФ хочет включить Вышинского в списки на обмен, украинская стороны готова рассмотреть соответствующие предложения

Денисова вернулась в Киев, планирует встретиться с послами стран-членов ЕС

Украина готова передать РФ 23 граждан, осужденных за различные преступления – омбудсмен Денисова

РФ утаивает состояние здоровья удерживаемых украинцев, в том числе Сенцова -Денисова

Денисова сообщит комиссару СЕ по правам человека и миссиям ООН и ОБСЕ о ее недопуске ко всем заложникам в РФ

Украинская сторона проверит гражданство полтора десятка человек, внесенных в списки для посещения российским омбудсменом

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании обвинили Россию в дезинформации

Состояние Сенцова относительно стабильное, он на витаминах и глюкозе

Пять жителей села в Одесской области отравились грибами

Украинский консул 11-12 июля попытается посетить политзаключенного в РФ Клыха, находящегося в психбольнице - Денисова

Проезд в Киеве подорожает с 14 июля – Кличко

Свыше 8 тыс. нарушений режима прекращения огня зафиксировала СММ ОБСЕ на Донбассе за неделю

Сестра Сенцова впервые встретилась с ним в колонии

Тюремная служба в РФ заявила, что у украинца Гриба не нашли признаков избиения

В Киеве произошел пожар на крыше одного из комбинатов – ГСЧС

Порошенко назвал расправой приговор крымского суда украинцу Балуху

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА