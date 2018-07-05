Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек для освобождения украинцев

Украинская сторона может рассмотреть возможность передачи России еще 13 человек и журналиста Кирилла Вышинского, помимо 23 перечисленных ранее, в обмен на освобождение украинских граждан, удерживаемых в РФ, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.

"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ИФ) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан – ИФ), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.

Она отметила, что Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек, а также арестованного украинским судом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

И.Геращенко напомнила, что российский омбудсмен Т.Москалькова перед посещением Украины предоставила список из 50 человек, с которыми она хотела встретиться. Вице-спикер уточнила, что это – лица, которые либо уже осуждены за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, либо подозреваются в этом.

Она подчеркнула, что 23 человека из этих 50 украинская сторона готова передать, о чем заявляла ранее. Также украинские компетентные органы проверили информацию об остальных лицах из этого списка. По итогам проверки, как отметила И.Геращенко, ряд лиц признали, что у них российское либо двойное гражданство.

И.Геращенко уточнила, что речь идет о руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском и еще 13 лицах, возможность передачи которых готов рассмотреть Киев.

Кроме этого, согласно озвученной И.Геращенко информации, в этом списке значатся такие фамилии: Галичий, Джимиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатарров, Синичак, Суханов, Шибаев, Юревич.

Как сообщалось, 29 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что официальный Киев готов передать РФ 23 граждан, осужденных в Украине за различные преступления, в обмен на 23 граждан Украины, удерживаемых в РФ по политическим мотивам.

2 июля И.Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан Российской Федерации, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированном Донбассе.

Ранее 1 июня главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.