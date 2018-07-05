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14:38 05.07.2018

Проезд в Киеве подорожает с 14 июля – Кличко

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Проезд в Киеве подорожает с 14 июля – Кличко

Разовый проезд в столичном транспорте подорожает до 8 грн с 14 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы, поскольку коммунальные предприятия не могут работать в убыток и при этом предоставлять комфортные и безопасные услуги", - отметил В.Кличко.

По его словам, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

"8 грн – это стоимость разовой поездки. Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет в среднем стоить 6,5 грн, и это ниже его себестоимости", - напомнил мэр.

Он добавил, что проезд останется бесплатным для пенсионеров, школьников, участников АТО и людей с инвалидностью.

Теги: #киев #кличко #подорожание #транспорт
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