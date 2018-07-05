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14:07 05.07.2018

Тюремная служба в РФ заявила, что у украинца Гриба не нашли признаков избиения

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Тюремная служба в РФ заявила, что у украинца Гриба не нашли признаков избиения

Обвиняемый в содействии терроризму гражданин Украины Павел Гриб не обращался с заявлениями о противоправных действиях в его отношении, у него не обнаружено травм, сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"При поступлении обвиняемого в следственный изолятор в ходе медицинского осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не выявлено", - сообщили в пресс-бюро.

По данным ФСИН, П.Гриб не обращался в администрацию учреждения с заявлениями о фактах противоправных действий в своем отношении ходе этапирования.

"Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение получает в полном объеме согласно имеющимся у него заболеваниям. С жалобами и заявлениями о неоказании или ненадлежащем оказании медицинской помощи не обращался", - добавили в пресс-бюро.

Ранее в четверг уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского коллеги Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав арестованных украинских граждан Павла Гриба и Станислава Клыха.

Согласно письму, "во время этапирования в пенитенциарное учреждение города Ростов-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями генконсульства Украины. "Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства", - указала Л.Денисова.

П.Гриб обвиняется в содействии терроризму, его дело передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Теги: #здоровье #гриб #фсин
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