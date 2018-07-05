В Киеве произошел пожар на крыше одного из комбинатов – ГСЧС

В Киеве спасатели ликвидируют пожар на территории комбината на площади 700 кв. м, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украина.

"5 июля в 12:19 на бульваре Вацлава Гавела, на территории одного из комбинатов, произошло возгорание на крыше отдельно стоящего четырехэтажного кирпичного здания на площади 700 кв. м", - говорится в сообщении ГС ЧС в четверг.

Предварительно жертв и пострадавших нет. ГСЧС уточняет информацию о жертвах.

По данным пользователей соцсетей, пожар произошел на территории государственной организации Комбинат "Прогресс".