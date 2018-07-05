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13:03 05.07.2018

МИД Украины выражает протест в связи с приговором Балуху

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МИД Украины выражает протест в связи с приговором Балуху

 Министерство иностранных дел Украины выражает свой протест в связи с приговором задержанному в аннексированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Twitter в четверг.

Как сообщалось, в Крыму подконтрольный РФ "Раздольненский районный суд" приговорил украинского активиста В.Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн).

Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел. В приговоре судья озвучила, что В.Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями".

2 июля российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению В.Балуха в дезорганизации работы изолятора временного содержания (ИВС), а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тыс. руб.

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника ИВС в пос.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что В.Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это В.Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил украинскому активисту меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.

В.Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Теги: #крым #протест #балух #мид
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