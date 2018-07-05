Суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии и штрафу

В Крыму подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн), сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" из зала суда.

По информации издания активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел. В приговоре судья озвучила, что В.Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями".

2 июля российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению В.Балуха в дезорганизации работы изолятора временного содержания (ИВС), а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тыс. руб. (4 тыс. грн).

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника ИВС в пос.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что В.Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это В.Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил украинскому активисту меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа.

В.Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.