Российские власти несколько раз пытались добиться от Сенцова подписания документов на получение им гражданства РФ – адвокат

Российские власти несколько раз пытались добиться от украинского политзаключенного Олега Сенцова подписания документов на получение им гражданства Российской Федерации, вместе с тем украинец технически и юридически не мог отказаться от российского гражданства, введённого федеральным конституционным законом, заявил его адвокат Дмитрий Динзе.

"В отношении Сенцова Олега было несколько провокаций по попытке подписать документы на получение российского гражданства и, соответственно, получение паспорта. Так как Олег всегда читает документы, то эти акции провалились. Попытки подписать документы на российское гражданство были в колониях, через которые Олег ехал по этапу, а также в Якутии", - написал Д.Динзе на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Вместе с тем он отметил, что О.Сенцов "технически, физически и юридически не мог отказаться от российского гражданства, введённого российским федеральным конституционным законом по аннексии Крыма, так как ФСБ отказывалось давать разрешение на заверение доверенностей и заявлений".

"СИЗО не пропускала писем и заявлений от Олега, все они оседали у следователя и дальше им не дали ход", - указал адвокат и отметил, что в итоге, сроки, в которые О.Сенцов мог отказаться российского гражданства, были пропущены.

"Мы отказались идти в Крымские суды, чтобы оспаривать процедуру навязывания гражданства, чтобы не легимитизировать незаконные процедуры России в отношении гражданина Украины Сенцова Олега, оставив статус де юре гражданина Украины. Многие здесь правильно поняли, что суды не стали в решениях указывать гражданство Сенцова, оставив этот вопрос открытым", - пояснил Д.Динзе.

Он также обратил внимание, что в деле О.Сенцова фигурирует паспорт гражданина Украины.

Как сообщалось, 6 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала, что не знает, сможет ли украинский омбудсмен Людмила Денисова встретиться с О.Сенцовым, который удерживается в российской колонии, поскольку российское законодательство "не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны". "Она – гражданка Украины, Сенцов – гражданин России... Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами", - сказала Т.Москалькова.

О.Сенцова содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов 14 мая 208 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.