События

11:35 05.07.2018

Замглавы МВД Великобритании не классифицирует отравление пары из Эймсбери как покушение

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Замглавы МВД Великобритании не классифицирует отравление пары из Эймсбери как покушение

Замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что он не считает инцидент с парой из Эймсбери целенаправленным покушением, сообщает в четверг телеканал "Скай Ньюз".

"Рабочая линия расследования - это то, что эти люди (пара, пострадавшая в результате инцидента - ИФ) не были связаны со Скрипалями. Это не было покушением. Это, я думаю, отравление "Новичком", - заявил Б.Уоллес.

В то же время он подчеркнул, что Великобритания все еще считает, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, и призвал Россию пояснить, "как они это сделали". "У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали", - сказал замминиста.

В г. Эймсбери два человека 30 июня были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.

Следователи, предположительно, работают над версией, согласно которой пострадавшая пара из Эймсбери могла столкнуться с веществом "Новичок" в центре соседнего города Солсбери, сообщает в четверг телеканал "Скай ньюз".

"Следователи, предположительно, работают над теорией, согласно которой пара вступила в контакт со смертоносной субстанцией в той части центра Солсбери, которая была вне зоны обеззараживания после атаки на Скрипалей", - сообщает телеканал.

В то же время, газета "Сан" пишет, что следователи изучают возможность того, что пострадавшие могли обнаружить контейнер или шприц, использованный при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

СМИ сообщают, что в Солсбери полиция оцепила сад королевы Елизаветы и социальное жилье для бездомных John Baker House. В Эймсбери оцеплены аптека Boots, баптистская церковь, где вероятно, видели пострадавших незадолго до инцидента, и улицу Магглтон роуд, где расположен дом одного из пострадавших.

Теги: #покушение #великобритания #отравление
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