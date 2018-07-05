Мининформполитики намерено в 2019 представить полнометражный фильм на основе трех популяризирующих Украину короткометражек

Министерство информационной политики Украины намерено в 2019 году представить полнометражный фильм на основе трех короткометражек, популяризирующих Украину.

"У нас задумка сделать такой триптих, так как эта короткометражка – 25 минут, мы хотим сделать три части. Взять еще две страны – пока я не буду рассказывать, какие – и так выйти на большой метр в стиле "Париж, я люблю тебя" (фильм – ИФ) для того, чтобы потом запустить его на большой экран", - рассказал государственный секретарь Мининформполитики Украины Артем Биденко в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, план по созданию полнометражного фильма рассчитан на 2019 год, так как необходимо снять еще две короткометражные части трилогии.

Короткометражная лента "Дякую" показывает Украины глазами японского туриста как интересную, гостеприимную, самобытную страну с увлекательными пейзажами и богатой историей. Ленту сняла Best Friends Film на заказ Мининформполитики. Режиссером фильма является Дзен Евстигнейкин.

Фильм "Дякую" уже представили в Токио, Киеве, Харькове и Остроге. На данный момент лента получила уже несколько наград, в том числе выиграла в номинации "лучший монтаж" на ежемесячном международном фестивале Short to the point (Румыния).