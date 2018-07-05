Нападение на офис PrideHub в Харькове является попыткой наступления на свободу слова и самовыражения – заявление

Нападение неизвестных в противогазах на офис PrideHub в Харькове во время проведения там English Spiking Club было совершено на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, считает координатор PrideHub'а Анна Шарыгина, президент общественной организации "Харьковское Женское Объединение "Сфера" Вера Черныгина и посетители, находившиеся в офисе во время нападения.

"Мы, общественные активистки и активисты, люди, которые присутствовали на мероприятии и следили за ним, оцениваем действия радикальной группировки как очередную попытку наступления на свободу слова и свободу самовыражения - на этот раз методами психологического и физического давления, нанесения материального ущерба и запугивания", - говорится в заявлении, распространенном ими в четверг.

Авторы документа напоминают, что аналогичные действия имели место в разных городах Украины во время проведения мероприятий, посвященных теме прав человека и недискриминации.

"Мы требуем у руководства Национальной полиции Украины расследовать вышеуказанные преступления как совершенные на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Мы призываем внимательно отнестись к новым вызовам и обеспечить права граждан и гражданок на свободу слова, свободу самовыражения, реализации общественной деятельности и свободу мирных собраний", - говорится в заявлении.

Вместе с тем авторы заявления заверяют, что продолжат работу PrideHub'а и других проектов по защите прав человека, гендерного равенства и преодолению дискриминации.

"Мы убеждены в необходимости дальнейшего проведения образовательных мероприятий, акций, мирных собраний - для отстаивания достижений украинского общества в сфере демократии, прав человека, гендерного равенства и преодоления дискриминации. Мы имеем право на голос и пространство и продолжим работу проектов, в частности PrideHub'а при поддержке международных, национальных и региональных партнеров", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, вечером 4 июля неизвестные в противогазах напали на офис PrideHub'а в Харькове, забросали его дымовыми шашками и устроили там погром. По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.