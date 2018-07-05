События

11:25 05.07.2018

Нападение на офис PrideHub в Харькове является попыткой наступления на свободу слова и самовыражения – заявление

2 мин читать

 Нападение неизвестных в противогазах на офис PrideHub в Харькове во время проведения там English Spiking Club было совершено на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, считает координатор PrideHub'а Анна Шарыгина, президент общественной организации "Харьковское Женское Объединение "Сфера" Вера Черныгина и посетители, находившиеся в офисе во время нападения.

"Мы, общественные активистки и активисты, люди, которые присутствовали на мероприятии и следили за ним, оцениваем действия радикальной группировки как очередную попытку наступления на свободу слова и свободу самовыражения - на этот раз методами психологического и физического давления, нанесения материального ущерба и запугивания", - говорится в заявлении, распространенном ими в четверг.

Авторы документа напоминают, что аналогичные действия имели место в разных городах Украины во время проведения мероприятий, посвященных теме прав человека и недискриминации.

"Мы требуем у руководства Национальной полиции Украины расследовать вышеуказанные преступления как совершенные на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Мы призываем внимательно отнестись к новым вызовам и обеспечить права граждан и гражданок на свободу слова, свободу самовыражения, реализации общественной деятельности и свободу мирных собраний", - говорится в заявлении.

Вместе с тем авторы заявления заверяют, что продолжат работу PrideHub'а и других проектов по защите прав человека, гендерного равенства и преодолению дискриминации.

"Мы убеждены в необходимости дальнейшего проведения образовательных мероприятий, акций, мирных собраний - для отстаивания достижений украинского общества в сфере демократии, прав человека, гендерного равенства и преодоления дискриминации. Мы имеем право на голос и пространство и продолжим работу проектов, в частности PrideHub'а при поддержке международных, национальных и региональных партнеров", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, вечером 4 июля неизвестные в противогазах напали на офис PrideHub'а в Харькове, забросали его дымовыми шашками и устроили там погром. По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападение #офис #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Неизвестные в противогазах напали на офис ПрайдХаб в Харькове

Полиция разыскивает двоих неизвестных, совершивших разбойное нападение на рынке в Киеве и ранивших женщину

Обвиняемую в смертельном ДТП в центре Харькова вывозили в ЦКБ на обследование - прокуратура

Организатор нападения на лагерь ромов во Львове получал инструкции через соцсети– А.Геращенко

Гражданин Ирана приговорен к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Полиция сообщила о подозрении 8 задержанным после нападения на лагерь ромов

К нападению на цыганский табор возле Львова причастны школьники и учащиеся ПТУ – полиция

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

Нападение на цыганский табор во Львове квалифицировано, как преднамеренное убийство

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские власти несколько раз пытались добиться от Сенцова подписания документов на получение им гражданства РФ – адвокат

Замглавы МВД Великобритании не классифицирует отравление пары из Эймсбери как покушение

Вашингтон добивается от РФ выдачи 13 россиян, которых американская сторона считает причастными к вмешательству в выборы в США

Мининформполитики намерено в 2019 представить полнометражный фильм на основе трех популяризирующих Украину короткометражек

Суд по делу Ефремова объявил перерыв до пятницы в связи с ходатайством свидетеля Парубия

Прокуратура вновь требует взять под стражу харьковского соратника Медведчука Лесика

Раду пикетируют несколько сотен шахтеров

Семь сотрудников аэропорта Тбилиси госпитализированы после разлива россиянином опасной жидкости

Более 50 кг янтаря на 2,3 млн грн изъято в ходе обысков правоохранители в Ривненской области

Через КПВВ "Новотроицкое" на Донбасс проследовало 11 грузовиков с гумгрузом от МККК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА