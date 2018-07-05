Суд по делу Ефремова объявил перерыв до пятницы в связи с ходатайством свидетеля Парубия

Старобельский районный суд в процессе по обвинению народного депутата предыдущего созыва, возглавлявшего фракцию "Партии регионов" Александра Ефремова в посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене объявил перерыв до 11:00 пятницы, 6 июля, в связи с ходатайством свидетеля председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

"Суд по обвинению Ефремова в госизмене объявил перерыв до 11.00 пятницы 6 июля в связи с ходатайством свидетеля Парубия о необходимости присутствия последнего на заседании Верховной Рады", - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в микроблоке Твиттер в четверг.

Ранее в этот день А.Парубий в режиме видеоконференции в Подольском районном суде г.Киева давал показания в качестве свидетеля по делу А.Ефремова.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Старобельский районный суд рассматривает дело по обвинению А.Ефремова в пособничестве террористам, посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

А.Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.