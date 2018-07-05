События

10:10 05.07.2018

Раду пикетируют несколько сотен шахтеров

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Раду пикетируют несколько сотен шахтеров

 До одной тысячи человек пикетируют здание Верховной Рады в четверг утром с требованием погашения задолженности по выплатам заработной платы в угольной отрасли в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции случат касками по тротуару и создают шумовой фон.

Они пришли с плакатами "Мы не требуем чужого, мы пришли за своей зарплатой", "Хватит говорить – пора действовать", "Отдайте нашу зарплату", "Народные депутаты, поддержите законопроект 8362 (о выделении дополнительных 2,8 млрд грн на переоснащение и поддержку функционирования государственных шахт - ИФ)" и "Нет закрытию шахт". Кроме того, они держат в руках символику "Независимые профсоюзы горняков Украины", "Лисичанскуголь" и других организаций и предприятий.

Здание Верховной Рады окружено усиленными нарядами полиции.

Теги: #шахтеры #рада #акция_протеста
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