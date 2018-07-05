События

10:09 05.07.2018

Неизвестные в противогазах напали на офис ПрайдХаб в Харькове

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Неизвестные в противогазах напали на офис ПрайдХаб в Харькове

В Харькове накануне вечером неизвестные в противогазах напали на офис ПрайдХаб, расположенный в пер.Подольском, полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство".

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Основянский отдел полиции города около 21:00 среды.

"По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", - говорится в сообщении.

Выехавшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование

По факту нападения начато уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #нападение #офис #харьков
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