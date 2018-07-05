События

09:57 05.07.2018

Семь сотрудников аэропорта Тбилиси госпитализированы после разлива россиянином опасной жидкости

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Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в среду в больницу с симптомами отравления после разлива опасной жидкости гражданином РФ, их состояние стабильное, жизнь вне опасности, сообщают в среду местные СМИ.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина Дмитрия Б. после разлива им в помещении одной из касс в зале вылета аэропорта жидкости, опасной для здоровья человека.

Между тем СМИ сообщают, что инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников. По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.

Теги: #тбилиси #отравление #аэропорт
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