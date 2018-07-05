События

09:55 05.07.2018

Через КПВВ "Новотроицкое" на Донбасс проследовало 11 грузовиков с гумгрузом от МККК

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Через КПВВ "Новотроицкое" на Донбасс проследовало 11 грузовиков с гумгрузом от МККК

 Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 11 грузовых автомобилей с более 100 тоннами гуманитарного груза.

Как сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" (Донецкая обл.) проследовало 11 грузовых машин МККК с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами.

Общий вес гуманитарного груза - почти 111 тонн.

Теги: #госпогранслужба #мккк #гумпомощь
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