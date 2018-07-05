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02:45 05.07.2018

В Черновицкой области за участие в террористической деятельности осудили боевика и пропагандистку "ДНР"

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В Черновицкой области за участие в террористической деятельности осудили боевика и пропагандистку "ДНР"

Шевченковский районный суд г.Черновцы совместно с прокуратурой Черновицкой области осудил до 10 лет лишения свободы 52-летнего боевика "ДНР" и 53-летнюю пропагандистку за участие в террористической деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что 53-летняя уроженка Донецкой области по собственной инициативе вступила в ряды незаконного вооруженного формирования "ДНР", возглавив так называемый "Департамент информационной политики Министерства информации ДНР", который отвечал за наполнение информационных ресурсов и средств массовой информации так называемой "ДНР" сведениям, которые популяризируют ее деятельности и дискредитируют Украину и ее Вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Также правоохранители осудили 52-летнего жителя г.Снежное (Донецкая обл.), который в составе незаконного вооруженного формирования принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, населенного пункта Ясиновка, Пантелеймоновка Красный Партизан, Пески и г.Авдеевка Донецкой области.

Как отмечается, задержанные обвиняются в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (Участие в деятельности террористической организации).

Теги: #боевик #черновицкая_область #суд
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