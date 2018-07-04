Климкин призвал партнеров Украины усилить давление на Кремль

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международных партнеров Украины усилить давление на Кремль, заставив его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" – написал П. Климкин в своем микроблоге в соцсети Твиттер в среду вечером.