Доказательств по делу МН17 достаточно, чтобы говорить об ответственности высшего руководства РФ за эту катастрофу

Доказательств по делу о катастрофе "Боинга" рейса МН17 в июле 2014 года над Донбассом, собранных Международной следственной группой (Joint Investigation Team, JIT), достаточно, чтобы утверждать, что за крушение самолета ответственно высшее руководство России, заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Россия понесет ответственность за сбитый "Боинг" МН17. Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно, чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее воинское и гражданское руководство России. Организаторы и исполнители террористического акта, приведшего к гибели 298 человек, предстанут перед голландским правосудием", - написал С.Петухов на своей странице в соц сети Фейсбук в среду.

Он также отметил, что Россия как государство отдельно понесет ответственность за катастрофу рейса МН17.

"Верховная Рада должна ратифицировать соглашение с Нидерландами, которая регулирует передачу уголовного производства в Нидерланды и международной правовой помощи в этом расследовании и судебном процессе", - напомнил он.

Уже в эфире телеканала ZIK в среду замминистра юстиции Украины выразил уверенность, что Рада в ближайшее время ратифицирует это соглашение, и отметил, что Нидерланды также находятся на финальной стадии ратификации.

"После этого, я думаю, что в ближайшее время, начнется судебное рассмотрение в Нидерландах, и там манипулировать фактами и говорить, что все это политические преследования, у россиян не выйдет. И я уверен, что именно в голландском суде будут установлены все факты, которые касаются "Боинга" МН17, участия России", - сказал С.Петухов.

Он подчеркнул, что решение о перемещении такого высокотехнологического вооружения, как "Бук", которым был сбит "Боинг" МН17, принимается на очень высоком уровне. "И насколько я понимаю с того, что говорят Нидерланды, тех доказательств, которые уже они имеют, достаточно, чтобы показать, что высшее руководство Российской Федерации знало и прямо давало разрешение на использование этого оружия. И в таком случае это ответственность не только отдельных лиц, это ответственность всего государства Россия перед Украиной за нанесенный ущерб на ее территории, а также перед другими государствами, граждане которых погибли в этой катастрофе.. Они уже имеют достаточно доказательств, чтобы сказать, что это не случайно, это не просто так кто-то сделал – это целенаправленная политика Российской Федерации, которая совершала акты терроризма на территории Украины", – сказал С.Петухов.

Как сообщалось, 2 июля президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с Нидерландами о международном сотрудничестве в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в катастрофе рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года над Донбассом (№ 8542).

Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи.

По информации издания, утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Самолет "Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в июле 2017 года подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в части преступлений, связанных с крушением "Боинга". Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира, а не только граждан Нидерландов.

Кроме того, соглашение дает возможность допросить украинских подозреваемых через видеосвязь с Нидерландами. "Также урегулирован вопрос потенциальной передачи осужденных. Это важно, поскольку украинская Конституция не допускает выдачи граждан", - подчеркивалось в сообщении Минюста.

Ранее представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, - приняли решение, что дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе будут рассматривать в Нидерландах в рамках законодательства этой страны.

Представитель Международной совместной следственной группой (JIT) по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен на пресс-конференции в Гааге 24 мая 2018 года сообщил: следствие установило, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", попавшей из РФ на неподконтрольную территорию Донбасса. 25 мая правительства Нидерландов и Австралии заявили, что возлагают на РФ ответственность за сбитый "Боинг" рейса MH17.