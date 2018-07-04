Семь сотрудников аэропорта Тбилиси госпитализированы после разлива россиянином опасной жидкости – СМИ

Семь сотрудников международного аэропорта Тбилиси попали в больницу с симптомами отравления после разлива опасной жидкости гражданином РФ, их состояние стабильное и жизнь вне опасности, сообщают в среду местные СМИ.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании российского гражданина Дмитрия Б. после разлива им в помещении одной из касс в зале вылета аэропорта жидкости, опасной для здоровья человека.

Между тем СМИ сообщают, что инцидент произошел в кассе российской авиакомпании "Аэрофлот" 2 июля, четверо технических сотрудников которого в тот же день были госпитализированы, а 4 июля были госпитализированы еще трое технических работников. По информации врачей, состояние всех госпитализированных в настоящее время стабильное и угрозы их здоровью уже нет, поэтому в ближайшие часы они покинут больницу.

Расследование данного инцидента ведет департамент контрразведки Службы госбезопасности Грузии.