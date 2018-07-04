В Ровенской области в ходе обысков правоохранители изъяли более 50 кг янтаря на 2,3 млн грн

В Дубровицком районе Ровенской области оперативники Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в результате мероприятий по противодействию незаконной скупке и сбыту янтаря изъяли более 50 кг этого камня на сумму 2,3 млн грн.

Как сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы, в рамках досудебного расследования по ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением), оперативники погранведомства и СБУ провели ряд обысков в частным домах и транспортных средствах причастных к противоправной деятельности лиц, во время которых изъято более 50 кг янтаря, орудия добычи и станки для его обработки.

"Предварительная сумма оценки изъятых предметов составляет 2,3 млн грн. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - сказано в сообщении.