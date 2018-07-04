Начальницу управления Минюста и ее зама задержали на взятке в 200 тыс. грн – Генпрокуратура

Прокуроры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали начальник управления Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, заместителя начальника этого же управления и пособника, которые требовали и получили взятку на сумму почти 200 тыс. грн за непрепятствование одному из предприятий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Как сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды), а судом будет избрана мера пресечения .

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук написал: "Чистим управление аккредитации, контроля и мониторинга Минюста. На очередном транше взятки задержан начальник и заместитель подразделения".

Официально имя задержанной не называется, но как сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре, речь идет о начальнице управления аккредитации, контроля и мониторинга субъектов государственной регистрации Минюста Алисе Оскирко.