Три человека погибли и трое получили травмы при столкновении микроавтобуса и автомобиля в Чернигове

В Чернигове на ул.Киевское шоссе,1 в результате ДТП с участием микроавтобуса "ГАЗель" и автомобиля GEELY, погибли три человека и еще трое получили травмы.

Как сообщает в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области, сообщение о происшествии поступило в ГСЧС в 06:45.

"В результате столкновения транспортных средств 42-летний водитель легкового автомобиля и двое пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия. Одного пострадавшего с легковушки, водителя и пассажира микроавтобуса карета скорой помощи доставила в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

С помощью специнструмента спасатели деблокировали из искореженных автомобилей пострадавших и тела погибших людей.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.