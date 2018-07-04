События

18:10 04.07.2018

Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

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Двое украинских военных ранены на Донбассе в среду

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) в среду с 7.00 по 18.00, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщается в сводке, опубликованной на странице ООС.

"На Горловском направлении враг применил по защитникам Зайцевого и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате прицельного огня по нашим позициям ранения получили два украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что в ходе обстрелов боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а запрещенное Минскими договоренностями оружие не использовали.

"На Луганском направлении беспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов… На Донецком направлении противник вел беспокоящий огонь по защитникам Невельського из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитникам Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - сообщается в сводке.

Теги: #оос #донбасс
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