Для дестабилизации ситуации в Украине в 2018 г. использовалось почти 200 интернет-ресурсов

На протяжении пяти месяцев 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса с целью дестабилизации ситуации в Украине, сообщил заместитель главы спецслужбы Олег Фролов.

"На протяжении пяти месяцев 2018 года Службой безопасности Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине", - сказал О.Фролов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в Киеве в среду.

В связи с этим он отметил, что СБУ считает очень важным принятие законопроекта №6688, который позволяет блокировать информационные ресурсы по решению суда в Украине, а также просит народных депутатов поддержать данную инициативу.