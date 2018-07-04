События

17:47 04.07.2018

Для дестабилизации ситуации в Украине в 2018 г. использовалось почти 200 интернет-ресурсов

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Для дестабилизации ситуации в Украине в 2018 г. использовалось почти 200 интернет-ресурсов

На протяжении пяти месяцев 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса с целью дестабилизации ситуации в Украине, сообщил заместитель главы спецслужбы Олег Фролов.

"На протяжении пяти месяцев 2018 года Службой безопасности Украины выявлено и задокументировано использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине", - сказал О.Фролов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в Киеве в среду.

В связи с этим он отметил, что СБУ считает очень важным принятие законопроекта №6688, который позволяет блокировать информационные ресурсы по решению суда в Украине, а также просит народных депутатов поддержать данную инициативу.

Теги: #дестабилизация #сбу #интернет
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