События

17:37 04.07.2018

Порошенко: Украинская полиция приближается к европейским стандартам

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Порошенко: Украинская полиция приближается к европейским стандартам

 Украинская полиция в результате реформирования уже приближается к европейским стандартам деятельности правоохранительных структур, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"Изменения еще продолжаются. Работы – непочатый край. Но мы все видим, что новая полиция все меньше напоминает старую советского стиля милицию. Она все ближе, все плотнее приближается к европейским стандартам правоохранительной деятельности", - заявил П.Порошенко в ходе торжественной церемонии, посвященной дню Национальной полиции, на Софийской площади в центре Киева в среду.

Он подчеркнул, что доверие людей к представителям полиции возвращается и растет.

По словам президента, "новая полиция при взаимодействии со Службой безопасности Украины научилась эффективно противодействовать "пятой колонне" и так называемым полезным идиотам… и всем тем, кто вольно или невольно, корысти ради или из-за элементарной близорукости играет ту или иную роль в различных российских сценариях по внутренней дестабилизации Украины".

П.Порошенко отметил, что профессиональное противодействие таким сценариям Национальная полиция Украины "делает страну более сильной".

Теги: #порошенко #полиция #стандарты
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Интерфакс-Украина
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