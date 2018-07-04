Луценко ратует за скорейшее принятие закона о Нацбюро финбезопасности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко высказывается за как можно скорейшее принятие законопроекта о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ).

"Я просил бы и президента, и вас (представителей бизнеса – ИФ) и, главное, парламент немедленно принять закон о Национальном бюро финансовой безопасности", - сказал Ю.Луценко, выступая на встрече с представителями бизнеса в среду в Киеве.

Генпрокурор Украины выразил убеждение, что создание Национального бюро финбезопасности является одной из национальных задач по борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности, который ранее критиковало Министерство финансов. Законопроект является альтернативной правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР).

При этом предполагается, что НБФБ будет подотчетно президенту и парламенту, тогда как СФР предполагалось подчинить Министерству финансов, Кабинету министров или Министерству внутренних дел.

Президент Украины Петр Порошенко выступал в поддержку идеи создания НБФБ. Позже он определил внесенный законопроект как неотложный. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.

В начале июня в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что законопроект о Нацбюро финбезопасности №8157 не учитывает основные концептуальные замечания бизнес-ассоциации, а приняты только некоторые "косметические" исправления.

"Бизнес-сообщество не может оставаться в стороне и спокойно наблюдать за тем, как игнорируют нашу точку зрения, при этом публично заявляя о широкой поддержке со стороны бизнеса. Наибольшие бизнес-ассоциации Украины, в том числе ЕБА, при поддержке Совета бизнес-омбудсмена, обратились с общим письмом к главе Верховной Рады Андрею Парубию, в котором аргументированно изложили все наши замечания к данному законопроекту", – указывает ЕБА в комментарии.

При этом ассоциация подчеркивает, что ее эксперты присоединились к изучению и обсуждению документа с самого начала его обнародования. В частности, специалисты ряда компаний - членов ассоциации, включая юридические фирмы, фармацевтические и инвестиционные компании, провели основательную работу по проработке законопроекта, результатом которой стали почти десять страниц замечаний.

"К тому же мы провели встречу с Ниной Южаниной (главой парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики – ИФ), на которой озвучили главные комментарии и продискутировали по проблемным вопросам законопроекта. Более того, мы встречались в рабочем порядке со специалистами, которые работали над текстом законопроекта и обсуждали отдельные нормы, оставшиеся под вопросом", – отметила ЕБА.

"Однако, несмотря на все наши усилия быть услышанными и заверения со стороны Н.Южаниной, что наши замечания будут учтены, 19 марта мы с удивлением и разочарованием увидели зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №8157. В нем остались неучтены основные концептуальные замечания ассоциации, а приняты только некоторые "косметические" исправления", – указывается в комментарии ЕБА.

Среди основных замечаний к проекту закона в ЕБА отмечают, в частности, подотчетность будущего органа президенту, а также слишком большую, по мнению экспертов ассоциации, численность НБФБ.

"Мы выступаем против прямой подчиненности и подотчетности этого органа непосредственно президенту. Мы считаем, что численность органа 4 тыс. человек слишком велика. Такая структура будет обременительна для содержания украинскому бизнесу", – указывает ЕБА.

омимо этого, эксперты ассоциации полагают, что законопроект об НБФБ создает военизированный орган с военными званиями и вооруженными подразделениями вместо аналитической структуры, как это было анонсировано, а также не предусматривает ликвидацию аналогичных служб в Министерстве внутренних дел (МВД) и Службе безопасности (СБУ).

Законопроект не содержит ограничений на прием в новую структуру старых коррумпированных кадров. Не установлен порядок передачи уже открытых дел старыми ведомствами по экономическим правонарушениям, а значит, на бизнес могут продолжить параллельно давить и МВД, и СБУ, и Государственная фискальная служба (ГФС), и еще и новый орган – НБФБ", – говорится в комментарии.