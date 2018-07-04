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16:35 04.07.2018

Спикер литовского Сейма пообещал Денисовой посодействовать посещению представителями МККК политзаключенных в РФ украинцев

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Спикер литовского Сейма пообещал Денисовой посодействовать посещению представителями МККК политзаключенных в РФ украинцев

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи со спикером Сейма Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом обсудили отсутствие реакции Международного комитета Красного Креста (МККК) на просьбы украинского омбудсмена осуществить визиты к удерживаемым в российских тюрьмах украинских политзаключенных.

"Также поговорили о Международном комитете Красного Креста - я вынуждена была констатировать, что ни одна из моих просьб к МККК осуществить мониторинговые визиты к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и другим украинским политзаключенным не была удовлетворена. Викторас Пранцкетис пообещал посодействовать посещению представителями МККК удерживаемых украинцев", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети "Фейсбук" в среду днем по итогам встречи со спикером литовского Сейма в Вильнюсе.

Украинский омбудсмен также сообщила, что на следующей неделе в Берлине состоится важная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"На рассмотрение Ассамблеи Украина подготовила резолюцию по вопросу украинских политзаключенных. Я обратилась к В.Пранцкетису с просьбой, чтобы Литва поддержала эту резолюцию. Спикер, в свою очередь, заверил меня, что Литва всегда подчеркивает территориальную целостность Украины", - написала Л.Денисова.

 

 

Теги: #сейм_литвы #рф #мккк #политзаключенные #денисова
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