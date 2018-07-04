События

15:36 04.07.2018

Ситуация с задержками авиарейсов нормализовалась, туристы вернулись домой и все туроператоры выполняют обязательства

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Ситуация с задержками авиарейсов нормализовалась, туристы вернулись домой и все туроператоры выполняют обязательства

Ситуация с задержками авиарейсов, от которых пострадали украинские туристы за рубежом, по состоянию на сегодня улажена и все украинцы либо уже вернулись, либо прямо сейчас летят домой, сообщил директор украинского "Центра развития туризма" Владимир Царук.

"Практически все туристы, которые ожидали рейсы, уже вывезены. Последний рейс, который вывозил туристов из Испании, уже находится на пути во Львов. Сегодня процесс будет завершен. Постепенно авиакомпании приводят расписание в порядок, туристы возвращаются. Хочу всех успокоить: можете спокойно отправляться в путешествия", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам В.Царука, на сегодня все украинские туроператоры выполняют свои обязательства, также выполняются контракты с авиаперевозчиками.

"Причины ситуации, которая сложилась по Тунису, - это недостаточное количество самолетов. Проблема авиакомпаний в том, что у них нет резервных самолетов под чартерные рейсы, выход из строя одного самолета подрывает всю цепочку. Один из самолетов авиакомпании "Браво" вышел за пределы взлетной полосы, и с 27 июня возникла цепочка задержек. Поэтому правильным было поднять вопрос срока эксплуатации самолетов и правильным является решение о запрете с 2019 года эксплуатации самолетов, которым больше 20 лет", - выразил убеждение он.

В свою очередь, юрист Ростислав Кравец отметил, что украинский турист на сегодня никак не защищен от недобросовестных действий туристических компаний.

"Сегодня летать в отпуск нужно, но пользоваться услугами украинских туристических компаний - это удар по самому рынку. Нет порядка и все просто зашибают деньги, на туристов всем плевать. Турист, который попал в неприятную ситуацию, должен собрать максимум справок и подтверждений... по приезду идти в суд", - сказал он.

Вместе с тем, Р.Кравец отметил, что согласно практике, пострадавшему туристу через суд "в лучшем случае компенсируют стоимость поездки, ну и, может, компенсацию морального ущерба - в пределах 10 тыс. грн".

"Но при этом человек потратится на юриста, потратит свое время, и это всё займет полтора- два года", - добавил юрист.

Теги: #туризм #авиарейсы #туроператоры
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