Нацгвардейцы задержали на мобильных блокпостах на Донбассе трех боевиков за день

Военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил в течение вторника, 3 июля, на мобильных блокпостах на Донбассе задержали трех граждан, которые по базе данных "Миротворец" проходят как боевики "ЛНР" и "ДНР".

"Во время несения службы на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское личный состав группы досмотра задержал гражданина 1990 года рождения, проживающего в Новгородском, и пытавшегося пройти через блокпост. При проверке этого лица был сделан запрос по базе данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе данных мужчина проходит как боевик НВФ (незаконного вооруженного формирования – ИФ)", - сообщает в среду пресс-служба Нацгвардии.

Военный наряд задержал и передал данного гражданина сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Через некоторое время на том же мобильном блокпосту гвардейцы задержали гражданина 1986 года рождения, также проживающего в Новгородском. "В результате проверки было установлено, что гражданин проходит как боевик НВФ. Военный наряд передал лицо сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в информации.

В тот же день во время несения службы на блокпосту, расположенном на выезде из с. Благодатное Донецкой области, военный наряд остановил автомобиль Форд Эскейп.

"В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, проживающий в г.Попасная Луганской области, и имеющий связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР", - говорится в информации.