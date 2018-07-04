Украинцы больше всего обеспокоены войной на Донбассе, уровнем жизни и экономикой, а менее всего их волнует статус русского языка

Украинцев больше всего беспокоит война на востоке Украины, уровень жизни, экономическая ситуация в стране и госбезопасность, а меньше всего – статус русского языка и отношения с Европейским Союзом, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного в мае 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному на сайте КМИС в среду пресс-релизу по итогам соцопроса, обеспокоены войной на востоке Украины 67% опрошенных, уровень жизни больше всего беспокоит 54% украинцев Также среди проблем, которые больше всего беспокоят украинцев - уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%).

Статус русского языка в Украине беспокоит 2% респондентов, а отношения с Европейским Союзом волнует 4% опрошенных. Такие проблемы, как отношения между гражданами Украины разных национальностей, возрождение украинской нации, аннексия Крыма, волнуют 5-6% граждан.

"По сравнению с 2016-2017 годами, озабоченность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остается высокой. Политическая ситуация в Украине тоже стала беспокоить меньшую часть граждан (от 15% в 2016 году до 13% в 2017 и в конце концов 9% в 2018-м). В то же время украинцев больше стали беспокоить экологические проблемы (с 5-6% до 10%). За два года также несколько возросла озабоченность отношениями между гражданами Украины разных национальностей (с 3,5% до 5%), проблемами возрождения украинской нации (с 4% до 6%) и статусом русского языка в Украине (с 1 до 2%), но все эти проблемы занимают последние места в иерархии проблем для населения Украины", - говорится в пресс-релизе.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 18 по 30 мая 2018 года Методом личного интервью опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%; 2,0% - для показателей близких к 10%; 1,4% - для показателей близких к 5%.