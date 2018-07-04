События

14:42 04.07.2018

Трамп во время совещаний несколько раз поднимал вопрос о возможном военном вторжении в Венесуэлу

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Трамп во время совещаний несколько раз поднимал вопрос о возможном военном вторжении в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп выступал в пользу военного вторжения на территорию Венесуэлы из-за политического кризиса, который разразился в этой стране в 2017 году, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванного американского высокопоставленного чиновника.

По информации собеседника агентства, такая идея, в частности, прозвучала у президента США в августе прошлого года во время консультаций в овальном кабинете, когда обсуждался вопрос введения санкций против Венесуэлы.

"Президент Д.Трамп повернулся к своим высокопоставленным советникам и задал сбивший всех с толку вопрос: если подверженная кризису Венесуэла угрожает национальной безопасности США, почему Соединенные Штаты не могут просто ввести военных в эту проблемную страну?" - передает АП, приводя слова источника, присутствовавшего во время консультаций.

"Это предложение повергло в шок тех, кто присутствовал на заседании, в том числе госсекретаря США Рекса Тиллерсона и советника президента по вопросам безопасности Герберта Макмастера, которые позднее оставили свои должности", - говорится в сообщении.

Со своей стороны советники Д.Трампа попытались объяснить американскому лидеру, почему военное вторжение в Венесуэлу может негативно повлиять на США. В частности, речь шла о том, что будет потеряно доверие к США со стороны других латиноамериканских государств, которое в прошлом было сложно завоевать.

В сентябре того же года Д.Трамп вновь поднял этот вопрос, на этот раз - в кулуарах Генассамблеи ООН.

"В тот раз обсуждение проходило во время ужина Д.Трампа с лидерами четырех латиноамериканских государств-союзников, среди которых был и (президент Колумбии - ИФ) Хуан Мануэль Сантос", - заявил АП источник.

При этом Д.Трампа заранее предупреждали, чтобы он не поднимал эту тему в ходе ужина, однако президент США не прислушался к мнению своих советников.

В Белом доме отказались комментировать данную тему. В то же время в Национальном совете по безопасности вновь напомнили, что в Вашингтоне в свое время действительно допускали несколько вариантов развития событий вокруг Венесуэлы.

В августе прошлого года Д.Трамп заявил, что не исключает вариант решения проблемы Венесуэлы, предусматривающий использование американских вооруженных сил. Американский лидер тогда не дал четкого комментария о том, предусматривает ли такой военный вариант отправку военнослужащих непосредственно на территорию Венесуэлы.

В июле прошлого года в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, которое было избрано с целью выработки изменений в конституцию страны по инициативе президента Н.Мадуро. Оппозиция не признала итоги выборов и спровоцировала массовые выступления протеста против действий властей. Эти события в Венесуэле вызвали критику как в США, так и в других странах.

Теги: #венесуэла #трамп
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